En yaÅŸlÄ± kaplumbaÄŸadan derbi tahmini

TÃ¼rkiyeâ€™nin en yaÅŸlÄ± kaplumbaÄŸasÄ± Tuki BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda 7 MayÄ±s Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak derbiyle ilgili tahminde bulundu

23 Nisan 2017 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüÄŸü ile sonuçlanan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin sonucunu yaptÄ±ÄŸÄ± tahmin ile doÄŸru bilen Tuki ÅŸimdi de Pazar günü oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ – Fenerbahçe maçÄ± için tahminde bulundu. Ä°ki takÄ±mÄ±n da bayraklarÄ±nÄ±n olduÄŸu kutularÄ±n önünde uzun süre bekleyen Tuki, maç berabere mi bitecek acaba düÅŸüncelerinin akÄ±llardan geçtiÄŸi sÄ±rada tercihini yine Fenerbahçe'den yana kullandÄ±.

ÇocuklarÄ±n tahmini de Fenerbahçe oldu

Fenerbahçeli olduÄŸunu söyleyen Arda isimli çocuk, “Maç ya berabere bitecek ya da Fenerbahçe kazanacak. Fenerbahçe'nin gollerini Robin van Persie ve Josef de Souza atacak” dedi. BeÅŸiktaÅŸlÄ± olduÄŸunu söyleyen Mehmet isimli küçük bir taraftarÄ±n ise maç konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± tercih herkesi güldürdü. Küçük Mehmet, BeÅŸiktaÅŸlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen maçÄ± Fenerbahçe’nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

“Ä°yi oynayan kazansÄ±n ama Tuki'nin tahmini Fenerbahçe”

YapÄ±lan tahmin ile ilgili açÄ±klamalarda bulunan Hayvanat Bahçesi EÄŸitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen AydÄ±n, “Tuki yaÅŸÄ± itibariyle oldukça tecrübeli. 97 yaÅŸÄ±nda ve derbiler hakkÄ±nda da artÄ±k tahminleri doÄŸru çÄ±kÄ±yor. ÖrneÄŸin, Galatasaray – Fenerbahçe maçÄ±nda Fenerbahçe'nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± bilmiÅŸti. Uzun süre Galatasaray'a doÄŸru gidip son anda Fenerbahçe'yi seçmiÅŸti. Maçta bir bakÄ±ma böyle gerçekleÅŸti. Galatasaray üstünlüÄŸü vardÄ± ama son dakikalarda Fenerbahçe maçÄ± kazandÄ±. Bugün yine tercihini Fenerbahçe'den yana kullandÄ±. MaçÄ± bekliyoruz, bakalÄ±m Tuki doÄŸru bilecek mi? Tabi ki biz kurum olarak dostluk kazansÄ±n istiyoruz. MaçÄ±n güzel bir atmosferde oynanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ä°yi oynayan kazansÄ±n ama Tuki'nin tahmini Fenerbahçe” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Türkiye'nin en yaÅŸlÄ± kaplumbaÄŸasÄ± Tuki'nin Galatasaray – Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n sonucunu doÄŸru bilmesinin ardÄ±ndan hayvanat bahçesi yetkilileri BeÅŸiktaÅŸ – Fenerbahçe maçÄ± için yapÄ±lan tercihin doÄŸru çÄ±kÄ±p çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± merakla bekliyor.