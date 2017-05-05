FIFA'dan Messi'yle ilgili flaÅŸ karar

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbolcu Lionel Messi'ye verilen ceza FIFA tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±

FIFA'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, 2018 Dünya KupasÄ± Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'in Åžili ile mart ayÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± maçta yardÄ±mcÄ± hakeme hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle Messi'ye verilen 4 maçlÄ±k cezanÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

La Liga temsilcisi Barcelona'da forma giyen Messi'nin söz konusu cezaya yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n Zürih'te yapÄ±lan toplantÄ±da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AçÄ±klamada, Messi'nin yardÄ±mcÄ± hakeme hakaret ettiÄŸi yönünde yeterli kanÄ±t bulunamadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle men ve 10 bin Ä°sviçre frangÄ± para cezalarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Messi, FIFA 2018 Dünya KupasÄ± Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Åžili arasÄ±nda 23 Mart'ta oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada yardÄ±mcÄ± hakeme hakaret ettiÄŸi

gerekçesiyle 4 maç men cezasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Lionel Messi, Arjantin'in deplasmanda Bolivya'ya 2-0 yenildiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada tedbirli olarak oynatÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Grubunda 22 puanla beÅŸinci sÄ±rada yer alarak Dünya KupasÄ±'na doÄŸrudan katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± tehlikeye sokan Arjantin'in 31 AÄŸustos'ta Uruguay ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada Messi de forma giyecek.