Ana Sayfa | SPOR 05/05/2017 22:20

Kosova TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nÄ±n biletleri TÃ¼rk taraftarlar iÃ§in satÄ±ÅŸta

Kosova TÃ¼rkiye maÃ§Ä±

2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda TÃ¼rkiye ile Kosova arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä±n biletleri TÃ¼rk taraftarlar iÃ§in satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 2018 FIFA Dünya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n, Türk taraftarlar için olan biletleri satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±.Türkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan açÄ±klamada, Arnavutluk'un Ä°ÅŸkodra ÅŸehrindeki Loro Boriçi StadÄ±'nda oynanacak maç için 30 lira olan misafir tribün biletlerinin satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, Milli TakÄ±m Taraftar Kulübü KÄ±rmÄ±zÄ± Üyeleri için baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Biletlerin sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden alÄ±nabileceÄŸinin belirtildiÄŸi açÄ±klamada, Milli TakÄ±m Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, 10 MayÄ±s ÇarÅŸamba günü baÅŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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