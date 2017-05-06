Taha AkgÃ¼l farklÄ± skorla altÄ±n madalyanÄ±n sahibi oldu

Avrupa GÃ¼reÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha AkgÃ¼l, altÄ±n madalya kazandÄ±

SÄ±rbistan'Ä±n Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda olimpiyat ÅŸampiyonu milli güreÅŸçi, serbest stil 125 kilo finalinde AzerbaycanlÄ± Jamaladdin Magomedov ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Spens Salonu'nda yapÄ±lan günün son müsabakasÄ±nda henüz 1,5 dakika dolmadan 6-0 öne geçen Taha, AzerbaycanlÄ± rakibini 8-2 maÄŸlup ederek altÄ±n madalyaya uzandÄ±.

5. Avrupa ÅŸampiyonluÄŸu

Ayak tarak kemiÄŸindeki sakatlÄ±ÄŸa raÄŸmen organizasyona katÄ±lan milli sporcu, kariyerindeki 5. Avrupa ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸtÄ±.

Taha Akgül, milli takÄ±m antrenörü Abdullah Çakmar ile müsabakanÄ±n ardÄ±ndan minderde Türk bayraÄŸÄ±yla ÅŸampiyonluk turu attÄ±.2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'nda Türkiye'ye tek altÄ±n madalyayÄ± kazandÄ±ran isim olan Taha, ilk maçÄ±nda UkraynalÄ± Danylo Kartavyi'yi 9-2, çeyrek finalde de Gürcü Geno Petriashvili'yi 14-4 yenmiÅŸti.

Gürcü rakibinden geçen yÄ±lÄ±n rövanÅŸÄ±nÄ± alan Taha, yarÄ± finalde de Macar Daniel Ligeti'yi 5-0'lÄ±k skorla geçmiÅŸti.Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bu kiloda, bronz madalyalar ise Petriashvili ve Ermeni Levan Berianidze'ye gitti.

70 kiloda madalyalar sahiplerini buldu

Türk güreÅŸçi Yakup Gör'ün çeyrek finalde elendiÄŸi erkekler serbest stil 70 kiloda madalyalar daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Bu kiloda altÄ±n madalyayÄ± Ä°talyan Frank Chamizo Marquez kazanÄ±rken, PolonyalÄ± Magomedmurad Gadzhiev gümüÅŸte kaldÄ±. AzerbaycanlÄ± Ruslan Dibirgadzhiyev ve Rus güreÅŸçi Israil Kasumov ise bronz madalya elde etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan kutladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Avrupa GüreÅŸ ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladÄ±.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan, ÅŸampiyonada altÄ±n madalya kazanan sporcu Taha Akgül'e tebrik telgrafÄ± gönderdi.