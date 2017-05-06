BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta BeÅŸiktaÅŸ evinde rakibi FenerbahÃ§e'yi aÄŸÄ±rlayacak

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasÄ±nda derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.Vodafone Arena'da saat 19.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmada hakem FÄ±rat AydÄ±nus düdük çalacak. AydÄ±nus'un yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Serkan Ok ve Aleks TaÅŸçÄ±oÄŸlu yapacak.

Ligin son haftasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e deplasmanda 3-1 maÄŸlup olan ve ÅŸampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlÄ±lar, maç eksiÄŸiyle liderliÄŸine devam ediyor. Ligin 30. haftasÄ±nda Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakÄ±n rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir'in bir puan önünde yer alan BeÅŸiktaÅŸ, derbiyi kazanmasÄ± halinde puan farkÄ±nÄ± yeniden 4'e çÄ±karacak ve kalan 4 hafta için avantajÄ±nÄ± koruyacak.

Süper Lig'de 56 puanla 3. sÄ±rada yer alan sarÄ±-lacivertliler, sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda KadÄ±köy'de oynanan mücadelede siyah-beyazlÄ± takÄ±mla golsüz berabere kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Dusko Tosic cezalÄ±

BeÅŸiktaÅŸ derbi maça sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Dusko Tosic'ten yoksun olarak çÄ±kacak.Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada bu sezon 8. sarÄ± kartÄ±nÄ± gören SÄ±rp oyuncu derbide görev yapamayacak.

Atiba Hutchinson'un durumu

Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda yerini Tolgay Arslan'a bÄ±rakan Atiba Hutchinson'Ä±n durumu belirsizliÄŸini koruyor.

Hafta içi tedavisi devam eden KanadalÄ± oyuncu, takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Ä°ki oyuncu sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda

BeÅŸiktaÅŸ'ta derbi maç öncesi iki oyuncu sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.

Siyah-beyazlÄ± ekipte sakatlÄ±ÄŸÄ± henüz geçmeyen Hutchinson'Ä±n yanÄ± sÄ±ra AtÄ±nç Nukan da oynamalarÄ± ve kart görmeleri halinde cezalÄ± duruma düÅŸecekler.

Son 3 maçta savunma performansÄ± kötü

BeÅŸiktaÅŸ, derbi maç öncesi son haftalardaki savunma performansÄ±yla kötü bir görüntü verdi.

Siyah-beyazlÄ±lar, ligde geride kalan 3 karÅŸÄ±laÅŸmada kalesini gole kapatamadÄ±. GençlerbirliÄŸi ile oynanan maçÄ± 3-0 kazandÄ±ktan sonra Trabzonspor ve Medipol BaÅŸakÅŸehir deplasmanlarÄ±nda 3'er gol yiyen siyah-beyazlÄ±lar, Adanaspor'u maÄŸlup etmesine raÄŸmen kalesinde 2 gol daha görmüÅŸtü. BeÅŸiktaÅŸ, bu 3 maçta toplam 8 gol yedi.

Necip Uysal ve Tolgay Arslan forma bekliyor

BeÅŸiktaÅŸ Teknik Direktörü Åženol GüneÅŸ'in, derbide görev vereceÄŸi oyuncularÄ± bu akÅŸam gerçekleÅŸtirilecek antrenmanÄ±n ardÄ±ndan belirlemesi bekleniyor.

Hafta içi yapÄ±lan antrenmanlara sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle katÄ±lamayan Hutchinson'Ä±n yerine Necip Uysal ve Tolgay Arslan ikilisinden birine görev vermesi beklenen tecrübeli teknik adam, Tosic'in boÅŸluÄŸunu ise AtÄ±nç Nukan ile doldurmayÄ± planlÄ±yor. Hutchinson'Ä±n forma giyememesi halinde Åženol GüneÅŸ'in diÄŸer seçeneÄŸi ise Tolgay Arslan'Ä± KanadalÄ± oyuncunun yerine, Necip Uysal'Ä± da savunmada görevlendirmek olacak.

Forvette alternatif çok

Åženol GüneÅŸ'in zorlu derbi mücadelesinde karar vermekte zorlanacaÄŸÄ± mevkilerden biri de forvet hattÄ± olacak.

Son haftalarÄ±n formsuz ismi Cenk Tosun'u Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±nda görevlendiren tecrübeli teknik adamÄ±n elinde ayrÄ±ca Vincent Aboubakar ile Demba Ba bulunuyor. Son 3 karÅŸÄ±laÅŸmada 2 gol kaydeden Aboubakar'Ä±n yanÄ± sÄ±ra uzun bir aradan sonra forma ÅŸansÄ± yakalayan Demba Ba da Medipol BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± golle hazÄ±r bir görüntü verdi.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n derbi mücadelesine Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, AtÄ±nç, Adriano, Tolgay Arslan (Hutchinson), OÄŸuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar muhtemel 11'iyle çÄ±kmasÄ± bekleniyor.