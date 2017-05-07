FenerbahÃ§e 9 kiÅŸi kaldÄ±, MaÃ§ sonucu BeÅŸiktaÅŸ 1 FenerbahÃ§e 1

Son dakikalarda 9 kiÅŸi kalan FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ'a bÃ¼yÃ¼k darbe vurdu. Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda kartal bÃ¼yÃ¼k yara aldÄ±.

Avrupa-Spor/Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta maçÄ±nda Vodafone Arena’da BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Mücadele 1-1 eÅŸitlikle sonuçlandÄ±.BeÅŸiktaÅŸ 9 kiÅŸi kalan Fenerbahçe'ye son saniyelerde beraberliÄŸi hediye etti. . Goller 45+1’de Vincent Aboubakar ve 90+5'de Marcelo'dan (K.K) geldi. 88. dakikada Martin Skrtel, 90+2. dakikada ise Josef de Souza ikinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören oyuncularÄ±mÄ±z oldu. Maçtan dakikalar:15. dakikada kullanÄ±lan köÅŸe vuruÅŸunda Fenerbahçe savunmasÄ±nÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi top, Aboubakar'Ä±n önünde kaldÄ±. Siyah-beyazlÄ± futbolcunun ÅŸutunda, top üstten dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.16. dakikada Talisca'nÄ±n ara pasÄ±nda topla buluÅŸan OÄŸuzhan çizgiye kadar giderek topuk pasÄ±yla topu Aboubakar'la buluÅŸturdu. Kamerunlu futbolcunun uygun durumda vuruÅŸunda, top üstten auta gitti.30. dakikada Adriano'nun uzun pasÄ±nda Talisca topa voleyle vurdu ancak top dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.34. dakikada kullanÄ±lan korner atÄ±ÅŸÄ±nda, Kjaer kafayla topa vurdu ancak top farklÄ± ÅŸekilde dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.42. dakikada AtÄ±nç Nukan'Ä±n kafayla uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi topu önünde bulan Alper Potuk, ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert vurdu, top üstten auta gitti.43. dakikada ceza sahasÄ± saÄŸ çaprazÄ±nda topla buluÅŸan Talisca, rakiplerinden sÄ±yrÄ±larak ceza yayÄ± üzerinden sert vurdu. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.45+1. dakikada Tolgay Arslan'Ä±n uzun pasÄ±nda topla buluÅŸan Quaresma'nÄ±n saÄŸdan içeri gönderdiÄŸi topa Aboubakar altÄ±pasta dokundu ve meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelerle buluÅŸturdu: 1-0. Bu sonuçla BaÅŸakÅŸehir ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki puan farkÄ± 2'ye indi