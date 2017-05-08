Ana Sayfa | SPOR 08/05/2017 10:02

Taliscaâ€™ya bÃ¼yÃ¼k ceza verilmesi bekleniyor

Talisca

BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan derbide Talisca'nÄ±n Volkan Demirel'e yaptÄ±ÄŸÄ± hareket nedeniyle ceza almasÄ± bekleniyor

Süper Lig’de BeÅŸiktaÅŸ ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan derbiye Talisca ile Volkan Demirel'in kapÄ±ÅŸmasÄ± damga vurdu. Ä°lk yarÄ±daki bir pozisyonun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n BrezilyalÄ±'sÄ±, Fenerbahçe'nin kaptanÄ±na orta parmaÄŸÄ±nÄ± gösterdi. Buna sinirlenen Volkan, hakem AydÄ±nus'a sert ÅŸekilde itiraz edince sarÄ± kart gördü; ardÄ±ndan Talisca'ya dönüp küfretti. BeÅŸiktaÅŸlÄ± oyuncu, maç bitimi Fenerbahçe kaptanÄ±nÄ±n elini sÄ±kma isteÄŸini geri çevirdi.

Volkan Demirel “Van Persie dil çÄ±kardÄ± diye 3 maç ceza aldÄ±. BakalÄ±m Talisca'ya ne olacak? YaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ. DÄ±ÅŸarÄ±da karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsak sorarÄ±m” dedi. Talisca'nÄ±n PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

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