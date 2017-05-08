Akhisar Belediyespor Gaziantepspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Akhisar Belediyespor ve Gaziantepspor takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Bu akÅŸam Manisa 19 MayÄ±s StadÄ±’nda saat 20.00’de baÅŸlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. BeINSports 2 kanalÄ±ndan yayÄ±nlayacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n bilet fiyatlarÄ± misafir tribün ve kale arkasÄ± 10, maraton 11, kapalÄ± 15, VIP tribün ise 20 TL olarak açÄ±klandÄ±.

Spor Toto Süper Lig’de Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde oynadÄ±ÄŸÄ± son 4 maçta 3 galibiyet alarak düze çÄ±kan Akhisar Belediyespor, bu akÅŸamdüÅŸme hattÄ±ndaki Gaziantepspor’u kümede kalÄ±ÅŸÄ±nÄ± matematiksel olarak da ilan etmek için aÄŸÄ±rlayacak. Ligde son 5 maç öncesi Akhisar 36, düÅŸme hattÄ±ndaki Gaziantepspor ise 26 puan topladÄ±. Akigo’da Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yapÄ±lan kupa müsabakasÄ±nda 3 maç ceza alan ve Fenerbahçe, Bursaspor ile KasÄ±mpaÅŸa maçlarÄ±nda takÄ±mÄ±nda baÅŸÄ±nda bulunmayan Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantepspor randevusuyla yedek kulübesine dönecek. BasÄ±n Sözcüsü Ä°brahim Evren Acar, "Zorlu bir maç olacak. TakÄ±m olarak yakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z havayÄ± Gaziantepspor karÅŸÄ±sÄ±nda da sürdürmek istiyoruz" dedi.