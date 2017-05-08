GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor Menemen Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

TFF 1. Lig' Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in ÅŸans arayan GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor ve Menemen Belediyespor bugÃ¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Türkiye 2.Lig Play Off KÄ±rmÄ±zÄ± Grup Çeyrek Final maçlarÄ± kapsmaÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacak olan GümüÅŸhanespor ve Menemen Belediyespor 16.00'da GümüÅŸhane YeniÅŸehir Stadyumu'nda ciddi bir mücadlee verecek. Abdullah YÄ±lmaz'Ä±n yöneteceÄŸi mücadelede, Gökhan MemiÅŸoÄŸlu ve Abdullah Bora Özkara yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ± üstlenecek. Mücadelenin hangi kanalda yayÄ±nlanacaÄŸÄ±na dair herhangi bir bilgi yer almamaktadÄ±r.

Ä°lk mücadeleyi deplasmanda 2-1 kazanan GümüÅŸhanespor, evinde skor avantajÄ±yla mücadele edecek.