Ana Sayfa | SPOR 08/05/2017 11:56

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor Menemen Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor Menemen Belediyespor

TFF 1. Lig' Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in ÅŸans arayan GÃ¼mÃ¼ÅŸhanespor ve Menemen Belediyespor bugÃ¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Türkiye 2.Lig Play Off KÄ±rmÄ±zÄ± Grup Çeyrek Final maçlarÄ± kapsmaÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacak olan GümüÅŸhanespor ve Menemen Belediyespor 16.00'da GümüÅŸhane YeniÅŸehir Stadyumu'nda ciddi bir mücadlee verecek. Abdullah YÄ±lmaz'Ä±n yöneteceÄŸi mücadelede, Gökhan MemiÅŸoÄŸlu ve Abdullah Bora Özkara yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ± üstlenecek. Mücadelenin hangi kanalda yayÄ±nlanacaÄŸÄ±na dair herhangi bir bilgi yer almamaktadÄ±r.

Ä°lk mücadeleyi deplasmanda 2-1 kazanan GümüÅŸhanespor, evinde skor avantajÄ±yla mücadele edecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Amed Sportif Sivas Belediyespor

Amed Sportif Sivas Belediyespor maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

2.Lig Play Off Beyaz Grup Ã‡eyrek Final rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Amed Sportif ve Sivas Belediyespor mÃ¼cadele edecek

Kastamonuspor 1966 Hatayspor

Kastamonuspor 1966 Hatayspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

TÃ¼rkiye 2.Lig Play Off KÄ±rmÄ±zÄ± Grup Ã‡eyrek Final rÃ¶vanÅŸ mÃ¼cadelesinde bugÃ¼n Kastamonuspor 1966 ve Hatayspor takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Akhisar Belediyespor Gaziantepspor

Akhisar Belediyespor Gaziantepspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Akhisar Belediyespor ve Gaziantepspor takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek