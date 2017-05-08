Ana Sayfa | SPOR 08/05/2017 12:08

Atletico Madrid Real Madrid maÃ§Ä±nÄ± TÃ¼rk hakem yÃ¶netecek

Atletico Madrid Real Madrid

UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Atletico Madrid Real Madrid maÃ§Ä±nÄ± CÃ¼neyt Ã‡akÄ±r yÃ¶netecek

UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalindeki dev rövanÅŸta Cüneyt ÇakÄ±r düdük çalacak.Ä°spanya'nÄ±n Atletico Madrid ile Real Madrid takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda 10 MayÄ±s ÇarÅŸamba günü oynanacak UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final rövanÅŸ maçÄ±nÄ±, FIFA kokartlÄ± hakem Cüneyt ÇakÄ±r yönetecek. Madrid ÅŸehrindeki Vicente Calderon Stadyumu'nda 21.45'te baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmada ÇakÄ±r'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n, ilave yardÄ±mcÄ± hakemleri ise Ali PalabÄ±yÄ±k ve BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek olacak.Dev eÅŸleÅŸmede ilk maçÄ± Real Madrid 3-0 kazanmÄ±ÅŸ ve final için büyük avantaj elde etmiÅŸti.

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