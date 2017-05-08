Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a verilen ceza belli oldu

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 6 ay hak mahrumiyeti cezasÄ± aldÄ±

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a 6 ay hak mahrumiyeti cezasÄ± verdi.TBF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi play-off final serisinde YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasÄ±nda oynanan ilk karÅŸÄ±laÅŸmada, rakip kulüp baÅŸkanÄ±na yönelik hareketi sebebiyle Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kurul ayrÄ±ca, YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi Kulübü BaÅŸkanÄ± IÅŸÄ±k Eyingüngör'e de aynÄ± maçta Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'a yönelik hareketi sebebiyle 1 ay hak mahrumiyeti ve 7 bin 500 lira para cezasÄ± verildiÄŸini duyurdu.