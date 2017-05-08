Ana Sayfa | SPOR 08/05/2017 21:11

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±na Bursaspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi mÃ¼jdeli haber

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±

15 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde siyah beyazlÄ± taraftara mÃ¼jdeli haber geldi

Bursa Ä°l Spor Güvenlik Kurulu Heykel’deki tarihi valilik binasÄ±nda Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ergün Güngör baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. ToplantÄ±ya Gençlik ve Spor Ä°l Müdürü Süleyman Åžahin, Bursaspor Genel Müdürü Erhan BaÅŸoÄŸlu, polis ve jandarma yetkilileri katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da Bursaspor’un 15 MayÄ±s’ta BüyükÅŸehir Belediye Stadyumu’nda BeÅŸiktaÅŸ ile oynayacaÄŸÄ± Spor Toto Süper Lig 31’inci hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na siyah beyazlÄ± takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± yönünde karar verildi. Deplasman yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkmasÄ± nedeniyle bu maç için aykÄ±rÄ± bir karar alÄ±nmadÄ±.Bursaspor Kulübü, BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ± için ayrÄ±lan bölümün biletlerini siyah beyazlÄ± kulübe verecek. SatÄ±ÅŸÄ± da BeÅŸiktaÅŸ gerçekleÅŸtirecek.Ligin ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul Vodafone Arena’daki karÅŸÄ±laÅŸmaya Bursaspor taraftarlarÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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