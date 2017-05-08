Ana Sayfa | SPOR 08/05/2017 22:10

FenerbahÃ§e Antalyaspor biletleri ne zaman satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak

FenerbahÃ§e Antalyaspor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta Antalyaspor ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä±n biletler satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacak

Süper Lig’in 31. haftasÄ±nda Antalyaspor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, cumartesi günün oynanacak olan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletlerini yarÄ±n satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±yor. SatÄ±ÅŸa çÄ±kacak olan biletlerde öncelik divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyelerinin olacak. Fenerbahçe kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin çarÅŸamba günü satÄ±n alabileceÄŸi biletler, perÅŸembe günü ise genel satÄ±ÅŸa çÄ±kacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçÄ±nÄ±n bilet fiyatlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

Misafir Tribün: 65 TL

Okul AçÄ±k: 50 TL

Migros Tribünü: 50 TL

Borajet Tribünü-Maraton Üst H-I Blok: 100 TL

Fenerium Alt A-B-H-I Blok: 190 TL

Fenerium Alt C-G Blok: 220 TL

Fenerium Alt D-F Blok: 240 TL

Fenerium Alt E Blok: 250 TL

1907 Tribünü A-B-C-D-E-K-L-M-N Blok: 300 TL

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