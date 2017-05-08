Juventus Monaco maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda oynanacak

Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde Juventus ile Monaco yarÄ±n akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek

Juventus ve Monaco, 9 MayÄ±s SalÄ± akÅŸamÄ± rövanÅŸ maçÄ±nda bir kez daha karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. UEFA Åžampiyonlar Ligi yarÄ± final ilk maçÄ±nda Ä°talyan ekibi Juventus, deplasmanda FransÄ±z ekibi Monaco’yu 2-0 maÄŸlup ederek rövanÅŸ için avantaj elde etmiÅŸti.Juventus'un kendi evinde aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± Monaco ile yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± 9 MayÄ±s SalÄ± akÅŸamÄ± 21.45'te TRT1 ekranÄ±nda canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Juventus kendi evinde finale yükselmek için sahaya çÄ±kÄ±yor. Ä°lk maçta Monaco, Stade Louis II StadÄ±’nda oynanan mücadelede Ä°talyan devi Juventus’u aÄŸÄ±rladÄ±. Dakika 24’te Higuain ile öne geçen Juventus, ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde kapattÄ±.

Ä°kinci yarÄ±da da baskÄ±larÄ±nÄ± sürdüren Juventus, dakika 59’da bir kere daha Higuain’le golü bularak skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayÄ±nca, Juventus deplasmanda Monaco’yu 2-0 maÄŸlup ederek Ä°talya’ya avantajla döndü.