Bursaspor-BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

15 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanacak maÃ§Ä±n biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Bursa BüyükÅŸehir Belediye StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletleri, yarÄ±n saat 10.00'dan itibaren satÄ±ÅŸa çÄ±kacak.

Bursaspor-Trabzonspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n bilet fiyatlarÄ±, "VIP 1. ve 2. Balkon 200, BatÄ± Alt Tribün 100, Spor Toto Alt Tribün 50, Spor Toto Tribün 40, Güney Kale ArkasÄ± (TOFAÅž) Tribünü 20 ve Misafir Tribünü 26 lira" olarak belirlendi.

Biletlerin, stat giÅŸeleri, "www.passo.com.tr" internet sitesi, aktif satÄ±ÅŸ noktalarÄ± ve N'Kolay satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan satÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.