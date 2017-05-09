Ana Sayfa | SPOR 09/05/2017 17:19

Sneijder Tudor kriziyle ilgili ilk kez konuÅŸtu

sneijder

Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder, teknik direktÃ¶r Tudor ile ilgili sorun yaÅŸadÄ±klarÄ±na dair iddialara yanÄ±t verdi

Teknik DirektörlüÄŸe Igor Tudor’un gelmesinin ardÄ±ndan hedef tahtasÄ± haline getirilen Galatasaray’Ä±n HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Wesley Sneijder, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gecede hakkÄ±nda çÄ±kan iddialara açÄ±klÄ±k getirdi. Riekerink’in ayrÄ±lmasÄ±nÄ± dert ettiÄŸi öne sürülen Sneijder, KasÄ±mpaÅŸa yenilgisinden sonra “takÄ±m içinde çete kurduÄŸu, Tudor’a bayrak açtÄ±ÄŸÄ±” ÅŸeklindeki haberlere ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“BÄ°Z BÄ°R TAKIMIZ”

“KonuÅŸulduÄŸu gibi problem futbolcu deÄŸilim. Benden memnun olmayan varsa karÅŸÄ±ma çÄ±kÄ±p bana söyleyebilir.TakÄ±m içerisinde bir sorun deÄŸilim. Hatta hiç kimse bu takÄ±m içerisinde sorun deÄŸil. Bizim yapmamÄ±z gereken tek ÅŸey, geçen haftalarda olduÄŸu gibi futbolumuzu oynamak. Soyunma odasÄ±na neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± speküle ediliyor. Biz bir takÄ±mÄ±z ve kimsenin birbiriyle problemi yok. Bundan sonrasÄ± için savaÅŸmaya devam edeceÄŸiz.Galatasaray’da mutluyum. Memnun olmayan bana söylemeli. Åžu ana kadar bu yönde bir ÅŸey duymadÄ±m. Kulübü yönetenlerin de benden memnun olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Ä°ÅŸimizi yapacaÄŸÄ±z ve gelecek sezonun neler getireceÄŸini göreceÄŸiz”

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