Ana Sayfa | SPOR 09/05/2017 18:23

Bursasporâ€™da BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

bursaspor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ'Ä± evinde konuk edecek olan Bursaspor'da maÃ§ hazÄ±rlÄ±klarÄ± baÅŸladÄ±

Bursaspor, Süper Lig'in 31. haftasÄ±nda sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasÄ±nda deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-0 maÄŸlup olan yeÅŸil-beyazlÄ± ekip, 1 günlük aranÄ±n ardÄ±ndan ligin 31. haftasÄ±nda sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde yapÄ±lan antrenmanda dün kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan Deniz YÄ±lmaz ve Del Valle yer almadÄ±. Ä°ki oyuncunun da sezon sonuna kadar VakÄ±fköy Orhan Özselek Tesislerinde çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± bildirildi. SakatlÄ±ÄŸÄ± süren kaptan Batalla takÄ±mdan ayrÄ± düz koÅŸu yaparken, baÄŸÄ±rsak enfeksiyonu geçiren Faty ile bileÄŸinde ödem oluÅŸan Emre TaÅŸdemir de antrenmana çÄ±kmadÄ±. SakatlÄ±ÄŸÄ± geçen ErtuÄŸrul Ersoy da kontrollü olarak takÄ±mla birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±. IsÄ±nma koÅŸularÄ±yla baÅŸlayan antrenmanÄ±n ardÄ±ndan koordinasyon çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan yeÅŸil-beyazlÄ± oyuncularÄ±n, antrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bölümünde ise taktik aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma yaptÄ±klarÄ± bildirildi.Bursaspor, yarÄ±n sabah saatlerinde yapacaÄŸÄ± antrenmanla BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecek.

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