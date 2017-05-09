Talisca o ÅŸart yerine getirilirse BeÅŸiktaÅŸ'ta kalacak

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Talisca, siyah beyazlÄ± kulÃ¼pte kalma ÅŸartÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda Benfica'dan 1+1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± ve sergilediÄŸi performansla takÄ±mÄ±n vazgeçilmezi haline gelen Anderson Talisca'nÄ±n maaÅŸÄ±na zam istediÄŸi belirtildi.Önder Özen, Atiba Hutchinson transferinin perde arkasÄ±nÄ± anlattÄ±

NTV Spor'da yer alan habere göre 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu yÄ±llÄ±k 1.500.000 € olan ücretinin gelecek sezon için Vincent Aboubakar seviyesine çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Porto'dan kiralanan Aboubakar, yÄ±llÄ±k 3.300.000 € olan ücretinin yanÄ±sÄ±ra, maç baÅŸÄ±na da 4.000 € kazanÄ±yor.