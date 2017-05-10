Atletico Madrid Real Madrid maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde Atletico Madrid ve Real Madrid takÄ±mlarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Dev karÅŸÄ±laÅŸma TSÄ° 21.45â€™te baÅŸlayacak ve Tivibu Spor 2â€™den yayÄ±nlanacak

Avrupa’daki Madrid derbisinde FIFA kokartlÄ± Türk hakem Cüneyt ÇakÄ±r düdük çalacak. KarÅŸÄ±laÅŸmada ÇakÄ±r’Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Bahattin Duran ve TarÄ±k Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olarak görev alacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilave yardÄ±mcÄ± hakemleri ise Ali PalabÄ±yÄ±k ve BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek olacak.

MUHTEMEL 11'LER

ATLETICO MADRID: Oblak, Hernandez, Savic, Godin, Luis, Carrasco, Niguez, Gabi, Koke, Gameiro, Griezmann

REAL MADRID: Navas, Nacho, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Ä°sco, Benzema, Ronaldo