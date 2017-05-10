BeÅŸiktaÅŸlÄ±larÄ± Ã¼zen haber Talisca sezonu kapattÄ± mÄ±

BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan siyah beyazlÄ± takÄ±mÄ±n futbolcusu Talisca'nÄ±n 2 ila 5 maÃ§ arasÄ±nda ceza alacaÄŸÄ± tahmin ediliyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) gelen sevk raporlarÄ±na göre BeÅŸiktaÅŸ Kulübü futbolcusu ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO’nun (Talisca) aynÄ± müsabakadaki rakip takÄ±m futbolcusuna yönelik parmaÄŸÄ± ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 41. maddesi uyarÄ±nca 09.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü ise 2 ayrÄ± madde uyarÄ±nca PFDK’ya sevk oldu. BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe derbisinde “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca ve “saha olaylarÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 52. maddesi uyarÄ±nca Siyah-BeyazlÄ±larÄ±n PFDK’ya sevkine karar verildi.

Futbol Disiplin TalimatlarÄ±na göre Talisca’nÄ±n 2 ile 5 maç arasÄ±nda bir ceza almasÄ± beklenirken; BeÅŸiktaÅŸ ev sahibi olacaÄŸÄ± ilk maçta seyircisiz oynama riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

Fenerbahçe Kulübü ise derbide “çirkin ve kötü tezahüratÄ±” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray ise seyircisiz oynanan KasÄ±mpaÅŸa maçÄ±nda “talimatlara aykÄ±rÄ± hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±’nÄ±n 46. maddesi ile YayÄ±n TalimatÄ±’nÄ±n 13/5 ve 7. maddeleri ile 14/3. maddesi uyarÄ±nca PFDK’ya sevk edildi.