Bursaspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na ilgi bÃ¼yÃ¼k

Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak maÃ§a yeÅŸil beyazlÄ± taraftarlar bÃ¼yÃ¼k ilgili gÃ¶steriyor

Bursasporlu taraftarlar, takÄ±mlarÄ±nÄ±n ligin 31. haftasÄ±nda sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ±n biletlerine yoÄŸun ilgi gösteriyor.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasÄ±nda Bursa'da BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan yeÅŸil-beyazlÄ± ekipte taraftarlar, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n biletlerine yoÄŸun ilgi gösteriyor. Dün sabah saatlerinden itibaren satÄ±ÅŸa sunulan ve 20 TL ile 200 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen biletlerden ilk gün itibariyle 2 bin 500 adet satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bursaspor yönetiminin bu maç için ÅŸampiyonluk yaÅŸamÄ±ÅŸ takÄ±mlara karÅŸÄ± uygulanan fiyatlarda indirime gitmesi sebebiyle yoÄŸun ilgi gören biletlerden ÅŸu ana kadar 3 bin 500 adet satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilirken, bu rakamÄ±n maç gününe kadar 20 bini geçmesi bekleniyor. 10 bin 700 dolayÄ±nda kombine sahibiyle birlikte de 30 bini aÅŸkÄ±n taraftarÄ±n stadyumda olmasÄ± ön görülüyor.