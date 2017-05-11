SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 31. hafta maÃ§ programÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de finale doÄŸru giderken 31. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanÄ±n perdesi yarÄ±n oynanacak iki karÅŸÄ±laÅŸmayla açÄ±lacak.Saat 20.00'de oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarda Kayserispor-Atiker Konyaspor ve KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
Süper Lig'de 31. haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:
YarÄ±n:
20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)
13 MayÄ±s Cumartesi:
16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-GençlerbirliÄŸi (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)
14 MayÄ±s Pazar:
16.00 OsmanlÄ±spor-Akhisar Belediyespor (OsmanlÄ±)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (BahçeÅŸehir OkullarÄ± Arena)
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kalyon Arena)
15 MayÄ±s Pazartesi:
20.00 Bursaspor-BeÅŸiktaÅŸ (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)