Ana Sayfa | SPOR 11/05/2017 11:42

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 31. hafta maÃ§ programÄ±

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SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de finale doÄŸru giderken 31. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yarÄ±n baÅŸlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanÄ±n perdesi yarÄ±n oynanacak iki karÅŸÄ±laÅŸmayla açÄ±lacak.Saat 20.00'de oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarda Kayserispor-Atiker Konyaspor ve KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Süper Lig'de 31. haftanÄ±n maç programÄ± ÅŸöyle:

YarÄ±n:

20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (BüyükÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor (KasÄ±mpaÅŸa Recep Tayyip ErdoÄŸan)

13 MayÄ±s Cumartesi:

16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-GençlerbirliÄŸi (3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

19.00 Adanaspor-Trabzonspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker)

14 MayÄ±s Pazar:

16.00 OsmanlÄ±spor-Akhisar Belediyespor (OsmanlÄ±)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor (BahçeÅŸehir OkullarÄ± Arena)

19.00 Gaziantepspor-Galatasaray (Kalyon Arena)

15 MayÄ±s Pazartesi:

20.00 Bursaspor-BeÅŸiktaÅŸ (Bursa BüyükÅŸehir Belediye)

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