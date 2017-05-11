Galatasaray BaÅŸkanÄ± Tudor'un geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek Igor Tudor'un Galatasaray'daki geleceÄŸi hakkÄ±nda Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klamada bulundu

Galatasaray Kulübü BaÅŸkanÄ± Dursun Özbek, HÄ±rvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarÄ±na devam edeceklerini söyledi.Özbek, Spor Toto Süper Lig'in yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸu beIN Sports'a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, HÄ±rvat teknik adamÄ±n yeni sezonda da takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Kesin olarak Tudor ile devam edeceÄŸiz. Sonuç ne olursa olsun Igor Tudor ile devam edeceÄŸiz." dedi.

Yeni sezonda kadrolarÄ±na çok sayÄ±da futbolcu dahil edeceklerini belirten Özbek, "En az 6-7 oyuncu transfer edeceÄŸiz. Stoper, saÄŸ ve sol bek ile forvette eksiÄŸimiz var. Ä°yi bir golcü arÄ±yoruz. Cenk Ergün ÅŸu anda yurt dÄ±ÅŸÄ±nda. Eren Derdiyok de çok önemli bir oyuncu. Eren ile yarÄ±ÅŸabilecek bir golcü üzerinde duruyoruz." diye konuÅŸtu.

Dursun Özbek, Tudor'un göreve gelmesiyle takÄ±mÄ±n çalÄ±ÅŸma ÅŸeklinde deÄŸiÅŸiklik olduÄŸuna deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Önümüzdeki sezonun kadrosu için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu projeye uygun, daha çok koÅŸan ve mücadele eden bir takÄ±m oluÅŸturmak için çabalÄ±yoruz. Transfer listemizi buna göre yapacaÄŸÄ±z. AlacaÄŸÄ±mÄ±z futbolcular Galatasaray'Ä±n ÅŸanÄ±na ve ÅŸöhretine layÄ±k oyuncular olacak. GeçmiÅŸte bu konularda hatalar yaptÄ±k, bu sene benzer hatalarÄ± yapmamak için ÅŸartlandÄ±k. 'YÄ±ldÄ±z transferi yapacaÄŸÄ±z.' dediÄŸiniz zaman farklÄ± manalar çÄ±kÄ±yor. Galatasaray'a yakÄ±ÅŸan transfer yapacaÄŸÄ±z."

Eski futbolcularÄ± Burak YÄ±lmaz'Ä±n gündemlerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na yönelik bir soru üzerine Özbek, "Burak, Galatasaray'da oynamÄ±ÅŸ önemli bir futbolcu. Öyle bir teklif gelirse, buyursun gelsin. Galatasaray'da oynamak istiyorsa o kadar önemli bir futbolcuya kim 'hayÄ±r' der." ifadelerini kullandÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün baÅŸkanÄ±, Fabio Coentrao, Jackson Martinez ve Alvaro Negredo gibi yÄ±ldÄ±z futbolcularÄ±n transfer listelerinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±na yönelik soruyu yanÄ±tlamaktan kaçÄ±ndÄ±. Özbek, konuyla ilgili "YalanlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za göre bu haberleri doÄŸruluyorsunuz." deÄŸerlendirmesi üzerine ise "Sizin dediÄŸiniz gibi olsun." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

"Sneijder önemli bir oyuncumuz"

Dursun Özbek, son dönemde eleÅŸtirilen HollandalÄ± futbolcu Wesley Sneijder'e sahip çÄ±karak, "Sneijder marka ve yÄ±ldÄ±z bir futbolcu. Galatasaray'da bir yÄ±l daha kontratÄ± var ve önemli bir oyuncumuz. Kadromuzdaki iyi oyuncularla elbette devam etmek isteriz. Sneijder de gayet iyi oynuyor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Özbek, bir yÄ±l daha sözleÅŸmesi bulunan Armindo Bruma'nÄ±n kontratÄ±nÄ± uzatmak istediklerini anlatarak, "Bruma'nÄ±n sözleÅŸmesini uzatmak için kendisi ve menajeriyle görüÅŸtük. Bruma, Galatasaray'Ä±n çok önemli bir oyuncusu. Uzun yÄ±llar hizmet edebilecek kapasitede. GörüÅŸmelerimizde bir iki konu kaldÄ±. OnlarÄ± da halledip, kontratÄ±nÄ± herhalde 4 ya da 5 yÄ±l uzatacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

BaÅŸkan Özbek, kardeÅŸi Mehmet Özbek'in Galatasaray Sportif AÅž'deki yöneticiliÄŸinin devam ettiÄŸini ancak futbolla ilgili görevlerini bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.Dursun Özbek, Galatasaray Odeabank Basketbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenörü Ergin Ataman ile yollarÄ±na devam etmek istediklerini de sözlerine ekledi.