BeÅŸiktaÅŸlÄ± Talisca'ya verilen ceza belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nda yaÅŸananlardan dolayÄ± Talisca'ya ceza verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n BrezilyalÄ± futbolcusu Anderson Talisca'ya 1 maç men cezasÄ± verdi.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada Talisca'nÄ±n, rakip takÄ±m sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle haksÄ±z tahrik hükümleri dikkate alÄ±narak 1 maç men ve 6 bin 500 lira cezasÄ± almasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.