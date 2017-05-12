UEFA Avrupa Ligi finalistleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Ajax takÄ±mlarÄ± finale yÃ¼kselmeyi baÅŸardÄ±

UEFA Avrupa Ligi'nde Celta Vigo'yu eleyen Manchester United ile Olympique Lyon'u saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan Ajax, finale yükseldi.Ä°ngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda 1-0 maÄŸlup ettiÄŸi Ä°spanyol ekibi Celta Vigo'yu aÄŸÄ±rladÄ±.Old Trafford StadÄ±'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ± ekip, Marouane Fellaini'nin 17. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 önde tamamladÄ±. BelçikalÄ± oyuncu, Manchester ekibinin bu sezon tüm kulvarlardaki 100. golüne imza attÄ±.Celta Vigo, Facundo Roncaglia'nÄ±n 85. dakikada kaydettiÄŸi golle skoru 1-1 yaptÄ±. Ä°spanyol ekibinin beraberlik golünün ardÄ±ndan saha içinde yaÅŸanan gerginlik sonucunda Manchester United'da Eric Bailly, Celta Vigo'da ise Roncaglia, 89. dakikada direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek hakem tarafÄ±ndan oyun dÄ±ÅŸÄ±na gönderildi.Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, Avrupa Ligi'nde ilk kez adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

Ajax, 25 yÄ±l sonra finalde

Fransa'nÄ±n Olympique Lyon takÄ±mÄ±, ilk maçta 4-1 yenildiÄŸi Hollanda temsilcisi Ajax'Ä± konuk etti.Ajax, 27. dakikada Kasper Dolberg'in fileleri havalandÄ±rmasÄ± sonucu 1-0 öne geçti. Olympique Lyon, Alexandre Lacazette'in ilki penaltÄ±dan olmak üzere 45 ve 45+1. dakikalarda attÄ±ÄŸÄ± gollerle ilk yarÄ±yÄ± 2-1 önde tamamladÄ±.Ev sahibi takÄ±m, Rachid Ghezzal'Ä±n 81. dakikada kaydettiÄŸi golle skoru 3-1'e getirdi ve tur için umutlandÄ±. Ajax'ta Nick Viergever, 84. dakikada ikinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.Kalan sürede Olympique Lyon'un gol çabalarÄ± sonuç vermedi ve Ajax, 1992'nin ardÄ±ndan bu organizasyonda ikinci kez finale çÄ±ktÄ±.

Amsterdam ekibi, 1991-1992 sezonunda o dönemdeki adÄ± UEFA KupasÄ± olan organizasyonun finalinde Ä°talyan temsilcisi Torino ile karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Ajax, evinde 0-0 sona eren müsabakanÄ±n ardÄ±ndan dÄ±ÅŸ sahada gol atmanÄ±n avantajÄ±yla ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Manchester United ile Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde 24 MayÄ±s ÇarÅŸamba günü Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm'deki Friends Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.