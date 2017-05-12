FenerbahÃ§e Antalyaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta FenerbahÃ§e ile Antalyaspor yarÄ±n akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek
Fenerbahçe Antalyaspor maçÄ± 13 MayÄ±s Cumartesi günü saat 19:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.
Antalyaspor’da Fenerbahçe maçÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasÄ±nda deplasmanda Fenerbahçe ile karÅŸÄ±laÅŸacak Antalyaspor, mücadelenin hazÄ±rlÄ±klarÄ±n sürdürüyor.
Süper Lig’de Medipol BaÅŸakÅŸehir’e 1-0 yenilen Antalyaspor, 31. haftada deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürüyor. Atilla Vehbi konuk Tesisleri’nde Teknik Direktör RÄ±za ÇalÄ±mbay, gözetiminde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma koÅŸuyla baÅŸladÄ±. KoÅŸunun ardÄ±ndan Ä±sÄ±nma hareketleri yapan Antalyasporlu futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma çalÄ±ÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirdi. Ä°stasyon çalÄ±ÅŸmasÄ±yla süren antrenman yarÄ± alanda yapÄ±lan maçla sona erdi. Antalyaspor’da Medipol BaÅŸakÅŸehir ile oynanan maçta sakatlanan Celustka, takÄ±mdan ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±.