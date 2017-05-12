Adanaspor Trabzonspor maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta baÅŸlayacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Ligde bu hafta Adanaspor rakibi Trabzonspor'u sahasÄ±nda konuk edecek

Trabzonspor ile Adanaspor, yarÄ±n Adana'da yapacaklarÄ± maçla ligde 38. kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.5 Ocak Fatih Terim StadÄ±'nda 19.00'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem YaÅŸar Kemal UÄŸurlu yönetecek. Karadeniz ekibinde kart cezalÄ±sÄ± UÄŸur Demirok, forma giyemeyecek.Bugüne dek iki takÄ±m arasÄ±nda yapÄ±lan 37 karÅŸÄ±laÅŸmada, bordo-mavili takÄ±mÄ±n galibiyetlerde 24-5 üstünlüÄŸü bulunurken, 8 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.Karadeniz ekibi, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 62 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.Adana'da oynanan 18 maçÄ±n 10'unda Trabzonspor, 4'ünde ev sahibi takÄ±m galip geldi. 4 maçta ise taraflar berabere kaldÄ±.