Ä°ngiltere Premier Lig'in ÅŸampiyonu Chelsea oldu

Ä°ngiltere Premier Lig'in 37. haftasÄ±nda Chelsea, konuk olduÄŸu West Bromwich Albion'u 1-0 yenerek ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti

Birmingham kentindeki The Hawthorns StadÄ±'nda oynanan maçta Chelsea'ye galibiyeti ve ÅŸampiyonluÄŸu getiren golü, 82. dakikada BelçikalÄ± futbolcu Michy Batshuayi kaydetti. Bir maçÄ± eksik Chelsea, bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 87'ye yükseltti ve 3 maçÄ± kalan en yakÄ±n takipçisi Tottenham ile arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 10'a çÄ±kararak tarihinin 6. ÅŸampiyonluÄŸuna uzandÄ±.

Londra ekibi, 1954-1955, 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarÄ±nda da lig ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Öte yandan Chelsea'nin Ä°talyan çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ± Antonio Conte, teknik direktörlük kariyerindeki 5. lig ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti. Bari'yi 2008-2009'da Ä°talya Birinci Futbol Ligi'ne çÄ±karan Conte, Juventus'u da üst üste 3 yÄ±l (2012, 2013, 2014) lig ÅŸampiyonluÄŸuna taÅŸÄ±dÄ±.