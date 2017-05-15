Spor Toto SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmayÄ± garantileyen takÄ±mlar belli oldu

TFF 1. Lig'de aldÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§larla SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselmeyi garantileyen iki takÄ±m Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor oldu

TFF 1. Lig'in 33. haftasÄ±nda Adana Demirspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldÄ±. Sivasspor bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Adana'daki maçÄ±n bitiÅŸ düdüÄŸüyle Sivas'ta sokaklara dökülen taraftarlar, kutlama yaptÄ±.TrafiÄŸe kapatÄ±lan kent meydanÄ±nda kutlamaya katÄ±lan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve meÅŸalelerle büyük coÅŸku yaÅŸadÄ±. Çok sayÄ±da taraftar da araçlarÄ±yla ÅŸehir turu attÄ±. Öte yandan Sivas Belediyesi, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin Süper Lig'e yükselmesi açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±yan maçÄ±, kent meydanÄ±ndaki dev ekrana yansÄ±ttÄ±. Sivassporlu taraftarlar, maçÄ± büyük heyecanla izledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Öte yandan, TFF 1. Lig'in 33. haftasÄ±nda evinde Boluspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yeni Malatyaspor'un 31 yÄ±llÄ±k hayali gerçekleÅŸti

Malatya Belediyespor adÄ±yla 1986 yÄ±lÄ±nda kurulan sarÄ±-siyahlÄ± kulüp, 2009-2010 sezonunda 3. Lig Klasman Grubu'nda play-off müsabakalarÄ± sonucunda 2. Lig'e yükseldi. SarÄ±-siyahlÄ±lar, ÅŸu an amatör ligde mücadele eden Malatyaspor'un sorunlarla boÄŸuÅŸmasÄ± ve borç bataÄŸÄ±nda olmasÄ± nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu oldu. SarÄ±-siyahlÄ± kulübün adÄ± 2010'da gerçekleÅŸtirilen olaÄŸanüstü genel kurulda Yeni Malatyaspor olarak deÄŸiÅŸtirildi.Malatya temsilcisi, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 sezonlarÄ±nda 2. Lig'de yer aldÄ±. 2010-2011 sezonunda Türkiye KupasÄ±'nda gruplara kalan sarÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, Malatya Ä°nönü StadÄ±'nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, adÄ±ndan söz ettirdi.

2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamlayan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de ise 2. sezonunda Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Malatya ekibi, TFF 1. Lig'de normal sezonun 34. ve son haftasÄ±nda, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen bir baÅŸka takÄ±m olan Sivasspor'a konuk olacak.