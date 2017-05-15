Bursaspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± saat kaÃ§ta ve ne zaman baÅŸlayacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda Bursaspor bu akÅŸam BeÅŸiktaÅŸ ile mÃ¼cadele edecek
Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki mücadele, bu akÅŸam saat 20.00'de Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi StadÄ±'nda baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸmayÄ± hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanacak.
Rekabetteki son 7 maçÄ± kazanan siyah-beyazlÄ±larÄ±n ligdeki 129 golüne, yeÅŸil-beyazlÄ±lar 85 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Ä°stanbul'da yapÄ±lan maçÄ± BeÅŸiktaÅŸ 2-1 kazandÄ±.