Fikret Orman Talisca'ya verilen cezayÄ± fazla buldu

PFDK tarafÄ±ndan Talisca'ya verilen cezaya BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'dan aÃ§Ä±klama geldi

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrasÄ±nda Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonal Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafÄ±ndan Talisca'ya verilen cezaya iliÅŸkin "Talisca'ya verilen 1 maçlÄ±k ceza bence fazlaydÄ±." dedi.Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasÄ±nda yapÄ±lacak Bursaspor-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nÄ± izlemek için Bursa'ya gelen Orman, Yalova'da Ä°l Emniyet Müdürü Hakan FÄ±ndÄ±k'Ä± ziyaret etti.Emniyet müdürlüÄŸü çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bir basÄ±n mensubunun Bursaspor karÅŸÄ±sÄ±nda olasÄ± puan kaybÄ± durumunda ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±na yönelik sorusuna Orman, "Yalova Emniyet Müdürü Hakan FÄ±ndÄ±k'Ä± seviyorum. Bu yüzden onu ziyaret ettim. Ä°yi moralle geldik. Ä°yi moralle Bursa'dan ayrÄ±lacaÄŸÄ±z." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.BeÅŸiktaÅŸ-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle PFDK tarafÄ±ndan 1 maç ceza alan oyuncularÄ± Talisca ile ilgili soru üzerine ise Orman, "Talisca'ya verilen 1 maçlÄ±k ceza bence fazlaydÄ±." ifadesini kullandÄ±.