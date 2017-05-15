Fatih AltaylÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± Dursun Ã–zbek'i kÄ±zdÄ±racak

Fatih AltaylÄ±, Galatasaray BaÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek'i kÄ±zdÄ±racak aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Galatasaray'da divan kurulu toplantÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirilirken divan üyelerinden ve Galatasaray Spor Kulübü eski yöneticilerinden Fatih AltaylÄ±, BaÅŸkan Dursun Özbek'e aÄŸÄ±r eleÅŸtirilerde bulundu.

Divan kurulunda söz hakkÄ± alan Fatih AltaylÄ± ÅŸu sözleri söyledi;

''RÄ°VA VE FLORYA GÄ°TTÄ° SIRADAKÄ° HAMLE NE''

"Taraftarlara sürekli forma al diyoruz ama 12 milyon lira zarar etmiÅŸiz. O zaman kapatÄ±n bu maÄŸazacÄ±lÄ±ÄŸÄ±. Borçlar azaldÄ± diyorsunuz. Nerede azaldÄ±? Banka borçlarÄ± neden artÄ±yor? Bunu bize açÄ±klayÄ±n. Dursun Özbek sosyal medyaya göre yönetiyor kulübü. Siz buraya bakÄ±n sayÄ±n baÅŸkan! Riva ve Florya gitti. Sonraki hamle ne?''

''ÇUVALLADINIZ''

''Oteli kimse kiralamazsa 5 milyon verip ben kiralarÄ±m' dediniz. Hadi bitirin ve kiralayÄ±n görelim. Söz verdiniz. En iyi bildiÄŸiniz iÅŸte böyle çuvalladÄ±ysanÄ±z, Riva ve Florya'da nasÄ±l batacaÄŸÄ±z bilemiyorum. Biz deli miyiz neden salon yapÄ±yoruz? AyranÄ±mÄ±z yok içmeye. Bu salonun yÄ±llÄ±k maliyeti 10-15 milyon. Çok mu gerekliydi?''

''ÅžAMPÄ°YON OLAMAYACAKSAK BU HARCAMALAR NEDEN?''

"Basketbolda ÅŸampiyon olamayacaÄŸÄ±mÄ±z belli. Biz neden para harcÄ±yoruz? Åžampiyon olamayacaksak neden para harcÄ±yoruz? 16 milyon lira zarar etmiÅŸiz basketboldan. Yahu ÅŸampiyon olamayacaksak 3. olmakla 5. olmak arasÄ±nda ne fark var?''

''SEÇÄ°ME GÄ°DÄ°N KARDEÅžÄ°NÄ°ZLE KULÜBÜ YÖNETMEYÄ°N''

"Ne olur bir seçime gidin, Allah aÅŸkÄ±na yalvarÄ±yorum, Sportif AÅž'yi ne olur kardeÅŸinizle yönetmeyin