Ana Sayfa | SPOR 15/05/2017 18:08

FenerbahÃ§eli futbolcu Van Der Wiel dolandÄ±rÄ±ldÄ±

Van Der Wiel

FenerbahÃ§e A.Åž'nin HollandalÄ± futbolcusu Van Der Wiel dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÅŸvurdu

AlÄ±nan bilgiye göre, avukatÄ±yla birlikte AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü'ne gelen Van Der Wiel, Ä°stanbul'da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ü.A. adlÄ± Türk vatandaÅŸÄ±nÄ±n, ortak iÅŸ kurmak için kendisine teklifte bulunduÄŸunu, bu amaçla çeÅŸitli aralÄ±klarla 4 milyon dolarÄ±n üzerinde para verdiÄŸi Ü.A'nÄ±n kendisini dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.Polis ekiplerinin, Wiel'in ÅŸikayeti üzerine konuyla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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