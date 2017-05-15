FenerbahÃ§e UEFA'dan para alacak

FenerbahÃ§e'de asbaÅŸkan Åžekip MosturoÄŸlu, UEFA'nÄ±n FenerbahÃ§e'ye 2.1 milyon Euro para Ã¶deyeceÄŸini duyurdu

Fenerbahçe AsbaÅŸkanÄ± Åžekip MosturoÄŸlu, UEFA ile yapÄ±lan görüÅŸmenin detaylarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.UEFA yönetim kurulu üyesi Servet YardÄ±mcÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lan görüÅŸmenin bir nezaket ziyareti olduÄŸu belirtilse de sarÄ± lacivertlilerin UEFA’daki men olaylarÄ± ve UEFA ile yaÅŸanan sorunlar masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

ToplantÄ± sonunda açÄ±klama yapan asbaÅŸkan Åžekip MosturoÄŸlu, “Muazzam bir toplantÄ± oldu. Daha önce böyle görüÅŸmeler olamÄ±yordu. UEFA’nÄ±n yeni yönetiminin kulüp bazlÄ± olduÄŸunu anladÄ±k. Onlar da bu problemleri anlattÄ±lar. 5-6 yÄ±ldÄ±r UEFA’da olan 2.1 milyon Euro paramÄ±z vardÄ±. Bu paranÄ±n hemen ödenmesi için Ceferin bir talimat verdi” ifadelerini kullandÄ±.