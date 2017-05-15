Vodafone Arena saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸenler unutulmadÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz AralÄ±k ayÄ±nda Vodafone Arena Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸenler Bursaspor BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesinde anÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ ile Bursaspor’un sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Vodafone Arena’da oynadÄ±klarÄ± maçtan sonra düzenlenen hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olanlar unutulmadÄ±.10 AralÄ±k 2016 tarihindeki maçÄ±n bitiminden sonra stattan ayrÄ±lmak üzere olan polislere bombayla saldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonra 44 vatandaÅŸÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸtu.

Timsah Arena’da oynanan Süper Lig’in 31. haftasÄ±ndaki Bursaspor-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda ise ÅŸehit polislerimiz stat ekranÄ±nda anÄ±ldÄ±. YeÅŸil-beyazlÄ± futbolcular da “BeÅŸiktaÅŸ ÅŸehitlerini saygÄ±yla anÄ±yoruz” pankartÄ±yla çÄ±ktÄ±.