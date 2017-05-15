Bursaspor 0-2 BeÅŸiktaÅŸ maÃ§ sonucu

Spor Toto SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Bursaspor'u 2-0'lÄ±k skorla maÄŸlup ederek liderliÄŸi geri aldÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasÄ±nda Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Timsah Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip BeÅŸiktaÅŸ, 2-0'lÄ±k skorla kazandÄ±.

GOLCÜLER Ä°ÅžÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

BeÅŸiktaÅŸ'a galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Aboubakar'Ä±n asistiyle Cenk Tosun ve 90+5. dakikada Vincent Aboubakar attÄ±.

LÄ°DER, TAHTA TEKRAR OTURDU

Bu sonucun ardÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ puanÄ±nÄ± 68 yaptÄ± ve liderliÄŸi 66 puanlÄ± BaÅŸakÅŸehir'den aldÄ±. Bursaspor ise 35 puanda kaldÄ±.BeÅŸiktaÅŸ, kalan 3 maçÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa ile içeride, Gaziantepspor ile deplasmanda ve OsmanlÄ±spor ile kendi sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacak. Bursaspor ise gelecek hafta Antalyaspor ile deplasmanda, ardÄ±ndan GençlerbirliÄŸi ile içeride, son hafta Trabzonspor ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.