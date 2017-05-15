SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmayÄ± garantileyen Sivasspor coÅŸkuyla karÅŸÄ±landÄ±

TFF 1. Lig'den Spor Toto SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±kmayÄ± garantileyen Sivasspor'a kentte bÃ¼yÃ¼k ilgi vardÄ±

TFF 1. Lig'in 33. haftasÄ±nda deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e çÄ±kmayÄ± garantileyen Sivasspor bugün kara yolu ile Adana'dan Sivas'a geldi. KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip akÅŸam tesislerinden çÄ±karak konvoy halinde Cumhuriyet MeydanÄ±'na geldi. YaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸilik taraftar topluluÄŸu tarafÄ±ndan meÅŸalelerle karÅŸÄ±lanan Sivasspor'a taraftarlar uzun süre tezahürat yaptÄ±. Sivasspor'un geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda cadde ve bazÄ± sokaklar trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Daha sonra Sivasspor BaÅŸkanÄ± Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolcular yoÄŸun güvenlik önlemleri arasÄ±nda valiliÄŸe girdi. Valilik balkonuna çÄ±kan BaÅŸkan Otyakmaz, teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla Süper Lig coÅŸkusunu yaÅŸadÄ±. BaÅŸkan Otyakmaz taraftara balkondan çiçek attÄ±. Futbolcularda taraftarlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu görsel ÅŸölende selfie yaptÄ±.

Valilik binasÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulunan BaÅŸkan Mecnun Otyakmaz, "Gerçekten bu yÄ±l çok zor geçti. Bu ligin zorlu bir mücadele ligi olduÄŸunu biliyorduk. Ama 11 yÄ±ldÄ±r sadece uzaktan seyrediyorduk. Biraz unutmuÅŸuz gerçekten zor bir ligmiÅŸ. Mücadelenin had safhada olduÄŸu bir lig. Sezona kötü baÅŸladÄ±k biraz bizden umutlar kesilmiÅŸ gibiydi. 5 maçta 4 puanda kalmÄ±ÅŸtÄ±k ligin dibine demir atÄ±yorduk. Ama sonra yapÄ±lan hamlelerle takÄ±mÄ±nÄ±n kalitesi belliydi. Bu lige bir uyum süreci yaÅŸarken bu puanlarÄ± kaybettik. Sonra futbolcularda gerçeklerle yüz yüze kalÄ±nca o mücadeleyi göstermek zorunda kaldÄ±lar" dedi.

"MALATYASPOR MAÇI LÄ°GÄ° TAÇLANDIRACAK"

TakÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Mesut Bakkal'Ä±n getirilmesiyle takÄ±mÄ±n yükseliÅŸe geçtiÄŸini ancak bir süre sonra ivme kaybÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Otyakmaz, "Ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ± üst sÄ±ralarda bitirdik. Bu süreç devam etti fakat sonra yine bir ivme kaybÄ± söz konusu oldu Mesut hoca ile. Ligin son 9 haftasÄ±nda Samet hoca ile anlaÅŸtÄ±k bu periyodu da çok iyi bir ÅŸekilde engin tecrübesiyle, gergin ortamÄ± yumuÅŸatan, Türkiye'nin en çok maça çÄ±kan teknik direktörünü getirerek takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na bu süreci de en iyi ÅŸekilde atlattÄ±k ve mutlu sona komÅŸu vilayetimiz Malatyaspor ile birlikte bu aÅŸamayÄ± birinci ve ikinci olarak kapattÄ±k. Åžimdi de son karÅŸÄ±laÅŸma var bu da ligi taçlandÄ±racak karÅŸÄ±laÅŸma inÅŸallah maçÄ± biz kazanÄ±p ligi ÅŸampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Malatyaspor taraftarÄ±nÄ± da tribünlere davet ediyoruz. Yasal sÄ±nÄ±r müsaade ettiÄŸi kadar onlara bilet vereceÄŸiz. Federasyondan aradÄ±lar birinci ve ikinci lig kupasÄ±nÄ± burada vermeyi istediklerini söylediler. SanÄ±rÄ±m Federasyon BaÅŸkanÄ±mÄ±z kupayÄ± vermeye buraya gelecek" diye konuÅŸtu.