ÃœnlÃ¼ menajerler Ãœmit Akbulut ve Sinan Siner gÃ¶zaltÄ±nda

FenerbahÃ§eli futbolcu Van der Wiel'in dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sonucunda Menajerler Ãœmit Akbulut ile Sinan Siner gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Fenerbahçe’nin HollandalÄ± futbolcusu Van der Wiel, savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurarak menajer Ümit Akbulut tarafÄ±ndan 4.5 milyon dolar dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tehdit edildiÄŸini öne sürüp ÅŸikayetçi oldu. Fenerbahçeli futbolcunun ÅŸikayeti üzerine AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner’i gözaltÄ±na aldÄ±.

VAN DER WÄ°EL: KENDÄ°SÄ°NE GÜVENDÄ°M

AsayiÅŸ Åžubesi DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve Yankesicilik Bürosu'na gelerek yaklaÅŸÄ±k 2.5 saat kalan ünlü futbolcu, nasÄ±l dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. HollandalÄ± futbolcunun, kariyerini sürdürmek için geldiÄŸi Türkiye'de bir süre sonra organizatör Ümit Akbulut ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisine iÅŸ yapmayÄ± teklif ettiÄŸini belirterek ÅŸu bilgileri verdiÄŸi öÄŸrenildi.

"Kendisine güvendim. Organizasyon yapacaÄŸÄ±z diye 4 ay süreyle para istedi. Boksör Floyd ve Justin Bieber'i getireceÄŸini söyledi. Bu isimleri kullanarak beni kandÄ±rdÄ±. Son olarak verdiÄŸim para 4.5 milyon dolara ulaÅŸtÄ±. OrganizasyonlarÄ±n ne olduÄŸunu sorunca bana 600 bin dolar daha vermem gerektiÄŸini söyledi. 'Vermezsen bu verdiÄŸin paralarÄ± unut, burasÄ± Türkiye, hiçbir ÅŸey yapamazsÄ±n' dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansÄ±dÄ±. Bir insan özel hayatÄ±nda dolandÄ±rÄ±lÄ±nca futbol kariyeri dahil bütün hayatÄ±nÄ± etkiler. Ben burada hem futbol oynamayÄ± hem de yatÄ±rÄ±m yapmayÄ± istedim. Maalesef böyle kötü bir insanla tanÄ±ÅŸtÄ±m. Türk adaletine güveniyorum. Tek ümidim ve güvendiÄŸim onlar. Bu tarz dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ± sadece Türk adaleti durdurabilir."

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

HollandalÄ± futbolcu Van der Wiel'in ÅŸikayeti üzerine polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Ümit Akbulut'un da soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadesinin alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

ÜMÄ°T AKBULUT'TAN CEVAP

Van der Wiel'in kendisini dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi Ümit Akbulut ise Instagram hesabÄ±ndan bir açÄ±klama yaptÄ±. Akbulut ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Meyve veren agaç taÅŸlanÄ±r demiÅŸlerdi, bu o olmasÄ± lazÄ±m! Bugün beni dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla suçladÄ±n, Türk milletimizin arkasÄ±nda savunmaya calÄ±ÅŸÄ±yorsun kendini, sözde paran gitmiÅŸ ve iÅŸ olmamÄ±ÅŸ! Åžimdi ben konusmaya deÄŸil, ispatlamaya baÅŸlayacaÄŸÄ±m. B4L ve bokscu ile çalÄ±ÅŸmak için devreye sokmadÄ±ÄŸÄ±n insanlar kalmadÄ±, benden yardÄ±m istedin, kendi markanÄ± tanÄ±tmak istedin ve o yüzden bizimle kontrat imzaladÄ±n! DetaylarÄ±n hepsini sunacaÄŸÄ±m. Bu video daha baÅŸlangÄ±ç! Özel hayatÄ±nÄ± ve futbol hayatÄ±nÄ± B4L'nin iÅŸbirliÄŸinde yükseltmek istedin, bokscudan iÅŸ birliÄŸi istedin ve bunu sana saÄŸladÄ±k, videoyu birazdan yayÄ±nlayacaÄŸÄ±m. Söz uçar yazÄ± kalÄ±r."

Kaynak: Hürriyet