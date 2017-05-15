Spor Toto SÃ¼per Lig 31. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 31. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± Bursaspor BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§la sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta tamamlanÄ±rken, BeÅŸiktaÅŸ liderliÄŸini sürdürdü.HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Bursaspor'u Cenk Tosun ve Aboubakar'Ä±n golleriyle 2-0 maÄŸlup etti.Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 68 yapan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, cumartesi günü maç fazlasÄ±yla liderliÄŸe yükselen Medipol BaÅŸakÅŸehir'den zirveyi geri aldÄ±.Fenerbahçe haftayÄ± maÄŸlubiyetle kapatÄ±rken, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, 3. sÄ±radaki sarÄ±-lacivertli ekiple puan farkÄ±nÄ± 2'ye indirdi.Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.Ligde alÄ±nan sonuçlar, puan durumu ve 32. haftanÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

Sonuçlar

Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1

KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor: 4-2

Medipol BaÅŸakÅŸehir-GençlerbirliÄŸi: 2-1

Adanaspor-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

OsmanlÄ±spor-Akhisar Belediyespor: 0-4

Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 4-2

Gaziantepspor-Galatasaray: 1-2

Bursaspor-BeÅŸiktaÅŸ: 0-2