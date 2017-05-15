Ana Sayfa | SPOR 15/05/2017 22:57

Spor Toto SÃ¼per Lig 31. hafta maÃ§ sonuÃ§larÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de 31. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± Bursaspor BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§la sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta tamamlanÄ±rken, BeÅŸiktaÅŸ liderliÄŸini sürdürdü.HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda Bursaspor'u Cenk Tosun ve Aboubakar'Ä±n golleriyle 2-0 maÄŸlup etti.Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 68 yapan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, cumartesi günü maç fazlasÄ±yla liderliÄŸe yükselen Medipol BaÅŸakÅŸehir'den zirveyi geri aldÄ±.Fenerbahçe haftayÄ± maÄŸlubiyetle kapatÄ±rken, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, 3. sÄ±radaki sarÄ±-lacivertli ekiple puan farkÄ±nÄ± 2'ye indirdi.Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk ekip oldu.Ligde alÄ±nan sonuçlar, puan durumu ve 32. haftanÄ±n programÄ± ÅŸöyle:

Sonuçlar

Kayserispor-Atiker Konyaspor: 2-1

KasÄ±mpaÅŸa-Çaykur Rizespor: 4-2

Medipol BaÅŸakÅŸehir-GençlerbirliÄŸi: 2-1

Adanaspor-Trabzonspor: 1-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

OsmanlÄ±spor-Akhisar Belediyespor: 0-4

Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: 4-2

Gaziantepspor-Galatasaray: 1-2

Bursaspor-BeÅŸiktaÅŸ: 0-2

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Fikret Orman

Fikret Orman'dan galibiyet sonrasÄ± bomba aÃ§Ä±klamalar

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

gÃ¶khan gÃ¶nÃ¼l

GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l liderlik yarÄ±ÅŸÄ±nda sakatlandÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§ta GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l sakatlandÄ±

Ãœmit Akbulut ile Sinan Siner

ÃœnlÃ¼ menajerler Ãœmit Akbulut ve Sinan Siner gÃ¶zaltÄ±nda

FenerbahÃ§eli futbolcu Van der Wiel'in dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sonucunda Menajerler Ãœmit Akbulut ile Sinan Siner gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±