Ana Sayfa | SPOR 15/05/2017 23:16

Fikret Orman'dan galibiyet sonrasÄ± bomba aÃ§Ä±klamalar

Fikret Orman

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:"Gerilimi yükse bir maçtÄ±. Hamd olsun kazandÄ±k. TaraftarlarÄ±mÄ±z da mutlu. Önümüzdeki 3 maçÄ± kazanÄ±p ÅŸampiyon olmak istiyoruz. Biz o kadar stresliyiz ki, ben özellikle. Çok saÄŸlÄ±klÄ± maç izleyip yorum yapabilecek durumda deÄŸilim. YapacaÄŸÄ±m yorum ÅŸu an doÄŸru olmaz. Spor yorumcularÄ±mÄ±z daha doÄŸrusunu yaparlar. Geçen sene BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n ÅŸampiyon olmasÄ±nÄ± herkes istiyordu. Åžimdi herkes BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n ÅŸampiyon olmamasÄ± için birlik olmuÅŸ bir görüntüde. Bunu hissediyorum."

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