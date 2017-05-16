Spor Toto SÃ¼per Lig'de 7 kulÃ¼p PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 7 kulÃ¼p PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçlarÄ±nda yaÅŸanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, BeÅŸiktaÅŸ, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Bursaspor'un PFDK'ya gönderildiÄŸi belirtildi.

Süper Lig'de dün karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Bursaspor ile BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, saha olaylarÄ±, çirkin ve kötü tezahürat ile merdivenlerin boÅŸ bÄ±rakÄ±lmamasÄ± gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildikleri belirtildi.Gaziantepspor-Galatasaray müsabakasÄ±nda ev sahibi ekibin, talimatlara aykÄ±rÄ± hareket, konuk takÄ±mÄ±n ise taraftarlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, sahasÄ±nda Antalyaspor'la karÅŸÄ±laÅŸan Fenerbahçe ile KasÄ±mpaÅŸa'ya konuk olan Çaykur Rizespor'un, çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildikleri ifade edildi.AyrÄ±ca, GençlerbirliÄŸi'ni aÄŸÄ±rlayan Medipol BaÅŸakÅŸehir'in, saha olaylarÄ±, talimatlara aykÄ±rÄ± hareketler ile çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle disipline gönderildiÄŸi açÄ±klandÄ±.