Ana Sayfa | SPOR 16/05/2017 23:09

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda ilk finalist belli oldu

Atiker Konyaspor KasÄ±mpaÅŸa

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final mÃ¼cadelesinde rakibi KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 2-0'lÄ±k skorla maÄŸlup eden Atiker Konyaspor finale yÃ¼kseldi

Ziraat Türkiye KupasÄ± yarÄ± finalinde Atiker Konyaspor, 3-2 kaybettiÄŸi ilk maçÄ±n rövanÅŸÄ±nda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 2-0 yenerek finale yükselen ilk ekip oldu.

Stat: Konya BüyükÅŸehir Belediye

Hakemler: Ali PalabÄ±yÄ±k, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Atiker Konyaspor: Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ±, Skubic, Volkan FÄ±ndÄ±klÄ±, Ali Turan, Douglas, Ali ÇamdalÄ±, Jonsson, Ömer Ali Åžahiner, Hadziahmetovic, Fofana, Bajic

KasÄ±mpaÅŸa: Ramazan Köse, Popov, Veysel SarÄ±, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Castro, Eduok, Turgut DoÄŸan Åžahin

Goller: Dk. 18 Bajic (PenaltÄ±dan) (Atiker Konyaspor), Dk. 57 Bajic (Atiker Konyaspor)

SarÄ± kartlar: Dk. 17 Veigneau, Dk. 32 Castro (KasÄ±mpaÅŸa), Dk. 45 Skubic (Atiker Konyaspor)

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