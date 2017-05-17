GalatasaraylÄ± Hakan Balta'nÄ±n yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da uzun sÃ¼redir forma giyen Hakan Balta'nÄ±n OsmanlÄ±spor ile anlaÅŸma saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

Fanatik gazetesinin haberine göre; Mor-SarÄ±lÄ±lar, Galatasaray’Ä±n tecrübeli savunmacÄ±sÄ± Hakan Balta’yla her konuda anlaÅŸma saÄŸladÄ±. SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mla bir yÄ±l daha sözleÅŸmesi bulunmasÄ±na raÄŸmen düÅŸünülmediÄŸi için aldÄ±ÄŸÄ± teklifleri deÄŸerlendiren baÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun, eski hocasÄ± Hamza HamzaoÄŸlu’nun önerisini kabul ederek OsmanlÄ±spor’la ön protokol yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

ANLAÅžMA 2 YILLIK

Transfer döneminin resmi olarak baÅŸlamasÄ±yla açÄ±klanmasÄ± beklenen anlaÅŸmanÄ±n 2 yÄ±llÄ±k olduÄŸu gelen haberler arasÄ±nda.