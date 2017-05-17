Eski futbolcu Ä°brahim Toraman hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Eski milli futbolcu Ä°brahim Toraman hakkÄ±nda eÅŸi Eylem Toraman'la sÃ¼ren davalarÄ±nda yalancÄ± tanÄ±k gÃ¶sterdiÄŸi iddiasÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma tamamlandÄ±

BoÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Eylem Toraman'la süren davalarÄ±nda yalancÄ± tanÄ±k gösterdiÄŸi gerekçesiyle eski milli futbolcu Ä°brahim Toraman hakkÄ±nda "iftira", "Suç uydurmak", "adaleti yanÄ±ltmak" ve "adil yargÄ±lamayÄ± etkilemeye teÅŸebbüs" suçlarÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmaya takipsizlik kararÄ± verildi.Darp olayÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n da devam ettiÄŸi ifade eden Eylem Toraman dilekçesinde, "EÅŸimin açmÄ±ÅŸ olduÄŸu boÅŸanma davasÄ±na ve yaralama davasÄ± lehine delil üretebilmek için evimizde görevli olan YÄ±ldÄ±z ÇÄ±nar'Ä± olay tarihinde izinli olmasÄ±na raÄŸmen evdeymiÅŸ gibi tanÄ±k göstermiÅŸtir" denilmiÅŸti.

Ä°brahim Toraman ise "Adaleti yanÄ±ltmadÄ±m, lehime delil uydurmadÄ±m, lehime delil uydurmadÄ±m. TanÄ±k YÄ±ldÄ±z ÇÄ±nar ise darp olayÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi gün izinli olmasÄ± nedeniyle taraflar arasÄ±nda geçen olmayÄ± bilmediÄŸini söyledi.