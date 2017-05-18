Medipol BaÅŸakÅŸehir FenerbahÃ§e engelini aÅŸarak finale yÃ¼kseldi

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± yarÄ± final mÃ¼cadelesinde Medipol BaÅŸakÅŸehir, rakibi FenerbahÃ§e'yi penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda maÄŸlup ederek finale yÃ¼kseldi

Ziraat Türkiye KupasÄ± yarÄ± final rövanÅŸÄ±nda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Fenerbahçe'ye penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda 10-9 üstünlük saÄŸlayan Medipol BaÅŸakÅŸehir, finale yükseldi ve Atiker Konyaspor'un rakibi oldu.

1. dakikada Åžener ÖzbayraklÄ±'nÄ±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan sert ÅŸutunda kaleci Volkan Babacan soluna gelen topu iki hamlede kontrol etti.

31. dakikada Lens'in sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta, altÄ±pas önüne gelen meÅŸin yuvarlaÄŸa Emre BelözoÄŸlu müdahale etti. Deneyimli oyuncunun ters vuruÅŸunda kaleci Volkan Babacan, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± güçlükle çelerken, savunma topu uzaklaÅŸtÄ±rarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Medipol BaÅŸakÅŸehir mücadelede öne geçti. Ceza yayÄ± gerisinde topla buluÅŸan Emre BelözoÄŸlu'nun ÅŸutunda, yerden seken meÅŸin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine raÄŸmen filelere gitti: 0-1

68. dakikada Visca'nÄ±n ceza sahasÄ± yayÄ± gerisinden ÅŸutunda kaleci Volkan Demirel soluna gelen topu güçlükle çÄ±kardÄ±. Pozisyonun devamÄ±nda Fenerbahçe savunmasÄ± topu tehlikeli bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

71. dakikada Fenerbahçe, skora dengeyi getirdi. Van Persie'nin pasÄ±yla saÄŸ kanatta topla buluÅŸan Lens'in ortasÄ±nda Sow, altÄ±pas gerisinde tek vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± filelere gönderdi: 1-1

86. dakikada konuk ekip yeniden öne geçti. BaskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±ran Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Mustafa Pektemek'in pasÄ±yla savunma arkasÄ±na sarkan Holmen, sol çaprazdan yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu: 1-2

87. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha beraberliÄŸi saÄŸladÄ±. Ceza sahasÄ±na uzun oynanan meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± De Souza kafayla penaltÄ± noktasÄ± gerisindeki Van Persie'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruÅŸunda kale sahasÄ±nda Ozan Tufan'Ä±n dokunduÄŸu top aÄŸlara gitti: 2-2

Mücadelenin 90 dakikasÄ± ilk maçtaki skor gibi 2-2 bitti ve karÅŸÄ±laÅŸma uzadÄ±.

96. dakikada Volkan Åžen'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazdan sert ÅŸutunda top uzak direÄŸin yanÄ±ndan auta çÄ±ktÄ±.

101. dakikada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel iki pozisyonda gole izin vermedi. Savunma arkasÄ±na atÄ±lan topu ceza sahasÄ± içi sol çaprazda kontrol eden Napoleoni'nin dar açÄ±ya raÄŸmen vuruÅŸunda kaleci Volkan gole engel oldu. Dönen topu alan Napoleoni, pasÄ±nÄ± gerisindeki Mustafa Pektemek'e aktardÄ±. Bu oyuncunun vuruÅŸunda Volkan soluna gelen meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± parmaklarÄ±nÄ±n ucuyla kornere gönderdi.

107. dakikada Holmen'in pasÄ±nda penaltÄ± noktasÄ± üzerinde kaleye sÄ±rtÄ± dönük durumda topu alan Adebayor, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± yanÄ±ndaki Mustafa Pektemek'e aktardÄ±. Bu oyuncunun vuruÅŸunda kaleci Volkan Demirel yatarak soluna gelen topun sahibi oldu.

Uzatma bölümünde de eÅŸitlik bozulmayÄ±nca penaltÄ±lara geçildi.

Fenerbahçe'den Sow (2), Kjaer (2), Lens, Volkan Åžen, Neustaedter, Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gole çevirdi. Ä°lk atÄ±ÅŸÄ±nÄ± golle sonuçlandÄ±ran De Souza, 2. atÄ±ÅŸta baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±. SarÄ±-lacivertli ekipte Mehmet Topal, Skrtel ve kaleci Volkan Demirel de atÄ±ÅŸÄ± gole sonuçlandÄ±ramadÄ±.

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de ise Emre BelözoÄŸlu (2), Mustafa Pektemek, Epureanu, Adebayor (2), Cengiz Ünder, Holmen (2) ve Attamah penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gole çevirdi. Turuncu-lacivertlilerde de Visca, Napoleoni ve Volkan Babacan atÄ±ÅŸlardan yararlanamadÄ±. PenaltÄ±larda rakibine 10-9 üstünlük saÄŸlayan Medipol BaÅŸakÅŸehir, finale yükseldi.