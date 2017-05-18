Ä°talya KupasÄ± Juventus'un oldu

Ä°talya KupasÄ± finalinde Juventus, Lazio'yu 2-0 yenerek ÅŸampiyon oldu

Roma Olimpiyat StadÄ±'nda oynanan ve tribünlerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n dolu olduÄŸu müsabakayÄ±, hakem Paolo Tagliavento yönetti.KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 6. dakikasÄ±nda Lazio gole çok yaklaÅŸtÄ±. Sol kanattan geliÅŸen atakta Keita Balde'nin altÄ±pas üzerinden çektiÄŸi ÅŸutta savunmaya çarpan top, direkten döndü.

11. dakikada Juventus, aradÄ±ÄŸÄ± golü Dani Alves ile buldu. Sol kanattan Alex Sandro'nun derinlemesine yaptÄ±ÄŸÄ± ortada arka direkte topla buluÅŸan BrezilyalÄ± saÄŸ kanat oyuncusu, bekletmeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada Paulo Dybala'nÄ±n cepheden çektiÄŸi ÅŸutu kaleci Strakosha güçlükle çeldi. Devam eden pozisyonda Dani Alves topu altÄ±pasa ortaladÄ±, Gonzalo Higuain'in vuruÅŸunda Lazio'nun file bekçisi gole bir kez daha izin vermedi.

24. dakikada, Dybala'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda, Alex Sandro'nun kafasÄ±yla indirdiÄŸi topa altÄ±pas üzerinde dokunan Leonardo Bonucci, Juventus'u 2-0 öne geçirdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 54. dakikasÄ±nda Laziolu Felipe Anderson’un çektiÄŸi ÅŸutta Juventus kalecisi Neto, topu güçlükle çÄ±kardÄ±.

Ä°kinci yarÄ±nÄ±n büyük bölümü Lazio'nun ataklarÄ±yla geçmesine raÄŸmen mücadelede baÅŸka gol olmadÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸmadan 2-0 galip ayrÄ±lan Juventus, 3'ü üst üste olmak üzere 12. kez Ä°talya KupasÄ±'nÄ± müzesine götürdü.

Siyah-beyazlÄ± takÄ±m, böylece kupayÄ± en çok kazanan takÄ±m unvanÄ±nÄ± pekiÅŸtirdi. Juventus'un Ä°talyan teknik direktörü Massimiliano Allegri, siyah-beyazlÄ±larÄ±n baÅŸÄ±nda çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 3. Ä°talya KupasÄ± finalinden de zaferle ayrÄ±ldÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan kupa töreninde, Ä°talya CumhurbaÅŸkanÄ± Sergio Mattarella, ilk olarak Lazio oyuncularÄ± ve teknik ekibine gümüÅŸ madalyalarÄ±nÄ± verdi. Mattarella, ardÄ±ndan Juventuslu futbolculara ve teknik heyete altÄ±n madalyalarÄ±nÄ± ve kupasÄ±nÄ± takdim etti.

Siyah-beyazlÄ± oyuncular, kupayla taraftarlarÄ±nÄ±n önünde ÅŸampiyonluk turu attÄ±.

Lazio taraftarlarÄ± da maç sonunda takÄ±mlarÄ±nÄ± tribünlere çaÄŸÄ±rarak, mücadelelerinden ötürü sevgi gösterisinde bulundu.