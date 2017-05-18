Ahmet Ã‡akar Quaresma ve Talisca Ã¼zerinden TFF'ye yÃ¼klendi

ÃœnlÃ¼ spor yorumcusu Ahmet Ã‡akar yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klama ile gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ahmet Çakar, BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular Quaresma ve Talisca için sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± sözler sarf etti. Quaresma’ya kart gösterilememesini yorumlayan eski hakem Çakar, Talisca’nÄ±n sevk maddesinin 2 ile 5 maç ceza gerektirdiÄŸini söyledi ve 1 maç ceza veren TFF kurullarÄ±nÄ±n diplomalarÄ±na ihanet ettiklerini savundu.

Çakar önce Quaresma için ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“2 nedeni var bunun. 1, ya maçalarÄ± yemiyor ya da üst akÄ±l , hakemlere atma diyor!.. Üst akÄ±l tÄ±pkÄ± o üst akÄ±l Profesyonel Disiplin Kurulu üyelerine bunu böyle yapacaksÄ±nÄ±z lan diyor ya. Belki de o üst akÄ±l hakemlere bu sene BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n ÅŸampiyonluÄŸa ihtiyacÄ± var Quaresma’yÄ± atma diyor… Bunu bir zamanlar Melo için yapÄ±yorlardÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± kart görmeden ülkeyi terk etti neredeyse Melo. Bu sene Quaresma dokunulmaz. Onun için bunlar ne getirir biliyor musun? Beraberinde Türk futboluna olan güveni sÄ±fÄ±rlar. Türk futbolunun ahlakÄ±na olan saygÄ±yÄ± sÄ±fÄ±rlar. Mesela biri bana dese ki sen emir ve talimatla yorum yapÄ±yorsun bu benim için çok acÄ±dÄ±r. Profesyonel Disiplin Kurulu üyelerine emir ile, talimat ile iÅŸ yapÄ±yorsunuz diyorum. Bu çok aÄŸÄ±r bir durumdur, hakaret deÄŸildir ama üzücü bir eleÅŸtiridir.

Ben oradaki insanlarÄ±n çok büyük paralar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyorum maaÅŸ olarak falan ama demek ki oranÄ±n onlara kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir maddi ve manevi bir güç var ki o yeri kaybetmemek amacÄ±yla üst akÄ±lÄ±n verdiÄŸi emirleri uygulayan Profesyonel Disiplin Kurulu ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bunu hakemler niye böyle bir emir ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmesin. Hakemler çok namuslu da Profesyonel Disiplin Kurulu üyeleri bu konuda çok mu esnekler. HayÄ±r aynÄ± milletin insanlarÄ±yÄ±z.”

“TFF KURULLARI DÄ°PLOMALARINA Ä°HANET EDÄ°YOR”

Talisca’nÄ±n sevk maddesinin 2-5 maç olduÄŸunu belirten Ahmet Çakar, TFF kurullarÄ±nÄ±n diplomalarÄ±na ihanet ettiklerini de söyledi. 10 numara muhabbet kanalÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yorumda Çakar’Ä±n Talisca’ya verilen ceza ile ilgili açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“Eyyy Türkiye’deki kurumlar, kurullar, Profesyonel Disiplin Kurulu Hukukçu Üyeleri size sesleniyorum!..Sen düÅŸün 35-40 yaÅŸÄ±ndasÄ±n, hukukçusun, hukuk diploman var ve birileri sana emir veriyor. Talisca’ya 1 ver, Volkan Babacan’a 1 ver ötekine 3 verebilirsin. Sen böyle bir ÅŸey için kendini nasÄ±l kullandÄ±rabilirsin? AslÄ±nÄ± inkar edercesine, diplomana ihanet edercesine, böyle bir etik dÄ±ÅŸÄ± meslek ahlakÄ±na, onuruna hiç uymayacak bir davranÄ±ÅŸa nasÄ±l izin verirsin? Åžimdi onlara soruyorum Volkan Babacan’Ä±n vurduÄŸu görüntülerde çok net. Aleniyet kazanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Türkiye’de gözü gören herkesin “aa bak bu sakallÄ± efendim sakallÄ± adam da vurdu” dendiÄŸi bir ortamda Volkan Babacan vurmadÄ± ona 1 maç verelim ve onu kÄ±lÄ±fÄ±na nasÄ±l uyduralÄ±m. Ä°ÅŸte o üst akÄ±l diyor ki dayak yiyen muhabirine sen de vurmadÄ± de bu iÅŸi kÄ±lÄ±fÄ±na uyduralÄ±m. KÄ±lÄ±fÄ±na uydurup 1 maç çünkü ona yukarÄ±dan talimat geldi. Åžimdi gelelim Talisca’ya. Van Persie dil mil çÄ±kardÄ±, 3 maç aldÄ±. Talisca orta parmak hareketi yaptÄ± 1 maç aldÄ±. Ona emir nereden geldi. Bak Talisca’ya vermemiz gereken en az 2-3 maç. Numune var. Van Persie’ye dilden 3 maç verdik. KardeÅŸim veremezsin Talisca’ya… BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n önümüzde 4 maçÄ± var, Talisca’ya ihtiyacÄ± var bir maçta boÄŸun iÅŸi…”