PFDK 5 SÃ¼per Lig ekibine ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden 5 takÄ±m PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, BeÅŸiktaÅŸ, Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ve Gaziantepspor'a para cezasÄ± verdi.

TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, kurulun, ligin 31. haftasÄ±nda oynanan maçlardaki ihlaller nedeniyle Bursaspor'a 225 bin, BeÅŸiktaÅŸ'a 207 bin 500, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Galatasaray'a 45'er bin, Gaziantepspor'a da 15 bin lira para cezasÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AyrÄ±ca PFDK'nÄ±n, bu hafta oynanan müsabakalarda çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunan bazÄ± Bursaspor, Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Fenerbahçeli taraftarlarÄ±n bir sonraki iç saha; BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ve Çaykur Rizesporlu taraftarlarÄ±n da deplasman müsabakalarÄ± için elektronik biletlerini bloke ettiÄŸi duyuruldu.