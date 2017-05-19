BeÅŸiktaÅŸ Futbol Okulu Irak'ta aÃ§Ä±ldÄ±

GenÃ§ yeteneklere destek olmak amacÄ±yla KerkÃ¼k'te BeÅŸiktaÅŸ Futbol Okulu aÃ§Ä±ldÄ±

Kerkük'teki Türkmen Spor Kulübünde organize edilen futbol okulunun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lan 1903 Karakartallar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Cengiz Karakaya, AA muhabirine açÄ±klamada bulundu.Karakaya, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü dernekleri tarafÄ±ndan düzenlenen eÄŸitim ve dayanÄ±ÅŸma seferlerini yurt dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ma kapsamÄ±nda Kerkük'te futbol okulu açtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "AltÄ± ay önce eÄŸitimi desteklemek için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ziyaret sÄ±rasÄ±nda Kerkük'te karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ciddi anlamdaki BeÅŸiktaÅŸ potansiyelini deÄŸerlendirmek istiyoruz.'' ifadesini kullandÄ±.

Karakaya, BeÅŸiktaÅŸ Kulübü BaÅŸkanÄ± Fikret Orman'Ä±n okulun sponsoru olduÄŸunu anlatarak, "Bu futbol okulu Türkiye'deki faaliyetlerine ücretli olarak devam ediyor ancak baÅŸkanÄ±mÄ±z Fikret Orman ve yönetim kurulumuz sponsor olarak buradaki çocuk ve gençlere ücretsiz hizmet sunuyor. Spor okullarÄ±mÄ±zÄ±n faaliyetleri din, dil ve Ä±rk gözetmeksizin herkese sunulan bir hizmettir.'' diye konuÅŸtu.

Cemil: Bizim için hayaldi

Türkmen Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Faik Cemil ise Kerkük'te bu seviyede bir futbol okulunun açÄ±lmasÄ±na çok sevindiklerini belirterek, "Irak genelinde ilk kez BeÅŸiktaÅŸ seviyesinde bir kulübün Kerkük'te futbol okulu açmasÄ± ve bunu da Türkmen sporuna destek vermek için yapmasÄ±, bizim için bir hayaldi. Bunun gerçekleÅŸmesine vesile olan herkese teÅŸekkür ederiz.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.