Michael Schumacher'in eÅŸi ve oÄŸlunu Ã¶lÃ¼mle tehdit etti

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan habere gÃ¶re Michael Schumacher'in oÄŸlu ve eÅŸi HÃ¼seyin B. adlÄ± ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan tehdit edildi

Ä°ngiliz Daily Mail'in haberine göre Hüseyin B. adÄ±ndaki bir ÅŸahÄ±s, 14 Åžubat 2016'da Michael Schumacher'in eÅŸi Corinna Schumacher'in mail adresine tehdit dolu bir mail gönderdi.Mailde "EÄŸer 31 Mart 2016'ya kadar 900 bin euro yatÄ±rmazsanÄ±z çocuÄŸunuz bir ÅŸekilde ölür. Zaten Formula 4'te pek çok kaza oluyor" yazÄ±yordu.

Corinna bu mailin gelmesinin hemen ardÄ±ndan polise gitti ve polis banka bilgileri sayesinde ÅŸantajcÄ±yÄ± yakaladÄ±.Dava geçtiÄŸimiz günlerde sonuçlandÄ± ve mahkeme sanÄ±ÄŸa 1 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, 4 bin 500 euro para cezasÄ± verdi. ÅžantajcÄ± aynÄ± zamanda hapiste yattÄ±ÄŸÄ± süre içinde psikiyatrik terapi de görecek.Mick Schumacher bu yÄ±l Formula 3'te yarÄ±ÅŸmadan önce Formula 4 serisinde mücadele etmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet